Experts waarschuwen: deel van Chinese raket komt misschien op aarde terecht

Het object draait nu elke 90 minuten in een baan om de aarde met een snelheid van ongeveer 27.600 kilometer per uur op een hoogte van meer dan 300 km. Het Amerikaanse leger heeft het object 2021-035B genoemd. Waar het zich bevindt, is te volgen op een trackingsite van het Amerikaanse leger.

Eind vorige maand werd de onbemande module Tianhe ('hemelse harmonie') gelanceerd door een 30 meter hoge raket genaamd de Lange Mars 5B, met als doel om de module in een baan om de aarde terecht te laten komen. Dat lukte, maar een deel van de Lange Mars is zelf ook in een baan om de aarde terechtgekomen.

Over een paar dagen kunnen brokstukken van een 30 meter hoog en 20 ton zwaar deel van een Chinese raket op aarde terechtkomen. De kans is klein dat dit in een dichtbevolkt gebied gaat gebeuren.

Harvard-expert Jonathan McDowell heeft het in gesprek met The Guardian over een "potentieel niet goede" situatie. Ook noemt hij het nalatig van China om het gevaarte ongecontroleerd uit de lucht te laten vallen. Dat is niet de bedoeling met objecten die zwaarder zijn dan 11 ton, vindt hij. Nasa was vorig jaar ook al kritisch over hoe China moedwillig ruimtepuin ongecontroleerd op aarde laat neerkomen.

Volgens Marco Langbroek, ruimtevaart- en satellietdeskundige van de Universiteit Leiden is daardoor onduidelijk waar het object terecht gaat komen is daarom nog niet nauwkeurig te voorspellen. "Dat is nu niet uit te rekenen. Het draait nu rondjes richting de aarde en belandt uiteindelijk dan in de atmosfeer." Volgens Langbroek zal dat ergens tussen 7 en 12 mei zijn.

Het object bevindt zich in een baan rond de aarde van 41 graden. "Dat betekent dat alles beneden de 41 graden noorderbreedte en boven 41 graden zuiderbreedte in de risicozone zit", legt Langbroek uit. Nederland ligt op 51 graden noorderbreedte en valt hierdoor niet in de gevarenzone, maar een wereldstad als New York wel. "Tegelijkertijd is een heel groot deel van de aarde in die breedtegraadzone oceaan dus de kans dat hij daar terechtkomt is veel groter. En zelfs als er resten in een stad terechtkomen, dan zijn dat relatief kleine stukken."

Kaasmakerij Ivoorkust

Dat objecten na een lancering in de dampkring terechtkomen en verbranden gebeurt relatief vaak, zegt Langbroek. "Een aantal keer per maand, maar dit is een categorie groter vergeleken met normale raketten." Een jaar geleden viel mogelijk een raketonderdeel van een Lange Mars 5B-raket op een kaasmakerij in Ivoorkust. De lange pijp zou een leiding kunnen zijn die naar de motoren loopt.

Toch benadrukt Langbroek dat de kans dat brokstukken terechtgekomen op bewoond gebied heel klein is. "Enige zorg is er wel, maar het moet ook weer niet overdreven worden."