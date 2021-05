Roep om 'libertad' centraal bij regionale verkiezingen in Madrid

Isabel Diaz Ayuso tijdens een campagnebijeenkomst - AFP

De circa vijf miljoen stemgerechtigden van de Spaanse provincie Madrid gaan vandaag naar de stembus, voor regionale verkiezingen die door het hele land met grote interesse worden gevolgd. De rechts-conservatieve Partido Popular (PP) lijkt de beste papieren voor verkiezingswinst te hebben, dankzij een felle campagne tegen de nationale, linkse regering. Inzet van de verkiezingen is het coronabeleid van premier Sanchez van de sociaaldemocratische PSOE, dat het afgelopen jaar werd gekenmerkt door strikte lockdownmaatregelen. PP-kandidaat en zittend regiopresident Isabel Diaz Ayuso voer afgelopen maanden een scherpe koers tegen alle beperkingen, naar eigen zeggen om zo de economie te beschermen. Daarom bleven cafés en terrassen nadrukkelijk open en waren buitenlandse toeristen welkom. Haar campagne bestaat grotendeels uit één woord: Libertad (vrijheid). Een slimme keuze, zegt NOS-correspondent Rop Zoutberg. "Door die leus te omarmen, lijkt het al snel alsof je tegenstanders tegen vrijheid zijn." Het heeft Ayuso geen windeieren gelegd: in de Madrileense horeca zijn inmiddels bierflesjes te koop met haar gezicht op de verpakking. Corruptie geen thema meer De 'vrijheidscampagne' heeft de bestuurderspartij PP terug op de kaart gebracht. Als gevolg van meerdere aantijgingen van corruptie, die door het Openbaar Ministerie "een veelkoppig monster binnen de partij", wordt genoemd, zat de partij lange tijd flink in de min. De afgelopen jaren leed de PP een aantal gevoelige nederlagen, terwijl de PSOE van Sanchez floreerde. "Normaal draaien verkiezingscampagnes altijd om corruptie en welke politici nou weer hadden gedaan, maar dat speelt bij deze verkiezingen geen rol meer", vertelt Zoutberg. "Het gaat alleen nog maar over de vraag wie de beste politieke oplossingen had in tijden van pandemie."

De coronasituatie in Spanje De huidige epidemiologische situatie in Spanje is relatief gezien beter dan in Nederland. De afgelopen zeven dagen werden gemiddeld zo'n 7500 besmettingen op een bevolking van 47 miljoen mensen gemeld. In Nederland (17 miljoen) ligt dat gemiddelde aantal met 7092 besmettingen maar iets lager. Het gerapporteerde aantal doden is wel flink hoger: de afgelopen week gemiddeld 79 doden per dag in Spanje tegen gemiddeld 18 sterfgevallen per dag in Nederland. Overigens heeft de regio Madrid de hoogste IC-bezetting van het land en een bovengemiddeld aantal besmettingen ten opzichte van de andere provinciën. In Spanje geldt tot zondag de noodtoestand. Daarna worden versoepelingen verwacht.

In de peilingen geldt de PP onafgebroken als de grote winnaar. Een overwinning zal hoe dan ook landelijk worden uitgelegd als een afrekening met de politiek van Sanchez, verwacht Zoutberg. "Overigens is de PP al 26 jaar aan de macht in de deelstaat Madrid. Dus stel dat de peilingen ernaast zitten en Ayuso de verkiezingen verliest ten gunste van het linkse blok, dan zal dat ook groot nieuws zijn." Coalitie met Vox? Daarnaast kan een forse verkiezingswinst de doorbraak voor de 42-jarige Ayuso betekenen. Mogelijk stoot ze hierna door naar de landelijke politiek en maakt ze in de toekomst kans op het premierschap. Over twee jaar zijn er nationale verkiezingen in Spanje. Landelijk gaat de PSOE overigens nog aan kop in de peilingen. Zoutberg: "Voor een coalitie zal de PP vermoedelijk moeten samenwerken met de rechts-populistische partij Vox. Ook daar zal landelijk met interesse naar gekeken worden: zo'n radicale, rechtse coalitie kan wellicht in de toekomst op nationaal niveau worden gevormd." Bij een stemlokaal in het centrum van de stad protesteerden leden van de feministische actiegroep Femen tegen de opkomst van Vox: