De uitzending van 4 mei

Martijn Katan schreef het boek Geen makke schapen, over hoe een grote groep Joden zich actief verzetten tegen de Duitsers in de Tweede Wereldoorlog. Onder wie zijn vader, een oom en een achterneef. Van koerierswerk en het vervalsen van persoonsbewijzen, tot liquidaties van landverraders. Katan dook archieven in, deed navraag bij neven en nichten en speurde het internet af. Vanavond zijn ontdekkingen.

Bioscopen nog steeds niet open

Afgelopen zomer waren de bioscopen kort open, maar verder is het er al maanden kommer en kwel. Hoe staan de bioscopen er inmiddels voor? Zal het publiek na een jaar Netflix, Videoland en Disney weer 15 euro voor één film betalen? En zullen alle bioscopen het overleven? We zijn in Leiden en in Tiel.