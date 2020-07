Dominante Quartararo wint ook tweede MotoGP-race van het seizoen

Fabio Quartararo heeft ook de tweede Grand Prix van het seizoen op zijn naam geschreven. De Fransman pakte vorige week de eerste MotoGP-overwinning van zijn carrière in Jerez en domineerde dit raceweekeinde op hetzelfde circuit.

Márquez kwam vorig weekend ten val tijdens de GP van Spanje, brak zijn rechterarm en werd dinsdag geopereerd. Even leek het erop dat hij vandaag zou rijden maar zaterdag zag hij af van deelname. Bekijk hier de crash van Márquez van vorige week zondag.

Quartararo kende een goede start vanaf poleposition en pakte direct de leiding in Jerez. Maverick Vinales viel de koppositie van Quartararo al vroeg aan, maar de 21-jarige Fransman verdedigde zijn leidende positie met succes.

Hij hield vervolgens niet in en pakte een grote voorsprong, die hij de hele race niet meer uit handen gaf. Vinales kwam als tweede over de finish, Valentino Rossi eindigde als derde. De Grand Prix werd verder vooral gekenmerkt door valpartijen en uitvallers.

De eerstvolgende MotoGP-race vindt over twee weken plaats op het circuit van het Tsjechische Brno. Naar verwachting zal Márquez daar een nieuwe poging ondernemen om terug te keren.

Eerste Moto2-zege voor Bastianini

De Moto2-race was een prooi voor Enea Bastianini. De Italiaan domineerde in Andalusië en pakte zodoende zijn eerste overwinning uit zijn carrière in de Moto2-klasse.

Bo Bendsneyder startte vanaf de 24ste plek, maar schoof door valpartijen van een aantal andere coureurs nog wat plaatsen op. De Nederlander kwam als negentiende over de finish.