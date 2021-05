Code geel in heel het land, teststraten dicht en vaccinaties verzet

Het advies om voorzichtig te rijden, geldt in het bijzonder voor mensen met een aanhangwagen. "Als je met een lege aanhanger rijdt, zeker als die haaks op de wind staat, kan dat behoorlijk aan het stuur trekken", zegt weerman Raymond Klaassen tegen Omroep Brabant.

Vlaggen halfstok

Vanwege de zware windstoten worden mensen die hun vlag halfstok hangen voor Dodenherdenking aangeraden die goed vast te zetten. Rukwinden kunnen de vlaggen optillen wat gevaar kan opleveren voor voorbijgangers.

In Groningen heeft de gemeente uit veiligheidsoverwegingen besloten geen vlaggen halfstok te hangen aan de kerktorens, meldt RTV Noord. "De veiligheid kan met deze windkracht kan niet gegarandeerd worden." Er wordt wel gevlagd vanaf de grondmasten.

Tot 18.00 uur

De wind waait vanmorgen uit het zuidwesten en draait in de loop van de middag naar een westelijke richting. De voorspelling is dat de wind in de loop van de middag afneemt. Code geel geldt tot 18.00 uur.

Er zijn ook mensen die blij zijn met de wind. In Scheveningen arriveerden vanochtend vroeg al de eerste surfers op het strand, schrijft Omroep West.