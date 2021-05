Code geel in heel het land, teststraten dicht en geen vlaggen op Groningse torens

Het KNMI heeft vandaag code geel afgegeven voor alle provincies. Het meteorologisch instituut waarschuwt voor zware windstoten tot 90 kilometer per uur. Uit voorzorg zijn meerdere teststraten gesloten.

De GGD Zeeland besloot gisteren al de teststraat in Vlissingen vandaag niet te openen, meldt Omroep Zeeland. De tenten waarin de teststraat is gevestigd, zijn mogelijk niet opgewassen tegen de zware windstoten. Mensen die vandaag een afspraak hebben kunnen in Goes terecht. Ook in Zuidland, Beverwijk en Woerden blijven teststraten uit voorzorg dicht.

Daarnaast blijft ook een deel van de bruggen vandaag uit voorzorg dicht. Omroep Flevoland meldt dat scheepvaart rekening moet houden met gesloten bruggen in de hele provincie.

Voorzichtig rijden

Bestuurders die vandaag de weg opgaan krijgen het advies voorzichtig te rijden. Rijkswaterstaat waarschuwt voor voorwerpen die de snelweg opwaaien, zoals verkeersborden.

Op de A9 bij Akersloot kwam vanochtend het dak van een caravan terecht. "Het dak van een stacaravan dat met bijzonder transport vervoerd werd is door een windvlaag los te komen zitten", zegt een woordvoerder van de ANWB tegen NH Nieuws. Het dak raakte geen andere auto's. Wel liep de vertraging op de weg op tot zo'n 45 minuten.