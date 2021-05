Britney Spears noemt documentaires over haar leven 'hypocriet'

Ook Ivo Niehe was in de documentaire te zien. Hij vroeg de destijds 17-jarige Spears naar haar borsten, die volgens veel media waren vergroot. Volgens critici zou dit soort vragen niet aan een man worden gesteld.

Spears reageerde in maart ook al op de documentaire. Ze zei dat ze kleine stukjes heeft gekeken en "beschaamd" is over hoe ze is neergezet. "Ik heb twee weken lang gehuild en huil soms nog steeds", schreef ze toen op Instagram.

De documentaire, een productie van The New York Times, deed eerder dit jaar veel stof opwaaien; de makers stellen dat de zangeres al op jonge leeftijd door de media seksistisch werd bejegend en laten de paparazzi zien die haar bleven volgen na haar mentale inzinking in 2007.

"Hoewel ik veel zware tijden heb gekend, heb ik veel meer geweldige tijden meegemaakt", schrijft ze. "En helaas is de wereld meer geïnteresseerd in het negatieve."

"Zo veel documentaires over mij dit jaar, met andermans meningen over mijn leven", schrijft de zangeres, waarbij ze waarschijnlijk onder meer doelt op de documentaire Framing Britney Spears. "Deze documentaires zijn zo hypocriet, ze bekritiseren de media en doen vervolgens precies hetzelfde", vervolgt Spears.

Britney Spears noemt de documentaires die onlangs over haar leven zijn verschenen "hypocriet". Dat zegt ze in een post op Instagram, bij een video waarin ze dansend is te zien.

Niehe zei in een reactie dat het interviewfragment zonder context werd gebruikt. "Dus werd alleen die ene vraag gebruikt, nota bene met grote ironie gesteld omdat we het er juist niet over wilden hebben. Maar die stijlvorm van ironie is in de VS blijkbaar minder bekend", zei de presentator in het AD.

Curatorschap van vader

Ook de BBC heeft onlangs een documentaire over Spears gemaakt; in The Battle for Britney wordt het curatorschap van Spears' vader, Jamie Spears, aan de kaak gesteld.

Spears staat vanwege psychische problemen sinds 2008 onder streng financieel en persoonlijk toezicht. Fans voeren al jaren actie tegen dit curatorschap met de zogeheten #FreeBritney-beweging.

Spears' advocaat verzocht de rechter om haar vader definitief te vervangen als curator van haar persoonlijke leven. De zangeres zal op 23 juni zelf spreken voor de rechtbank.