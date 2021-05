Opdat ze toptrainer Weisz (1896-1944) bij DFC maar nooit zullen vergeten

Árpád Weisz was een Hongaarse toptrainer die in de jaren dertig furore maakte in Italië. Hij veroverde met Internazionale en Bologna in totaal drie landstitels. En daarna werd hij ineens trainer van DFC in Dordrecht. Totdat de Joodse Weisz met zijn gezin in 1942 door de Duitsers werd afgevoerd naar concentratiekamp Auschwitz.

In de kantine van DFC hing tot voor kort een herdenkingsplaquette voor de in 1944 omgekomen Weisz. Het bestuur besloot de plaquette onlangs echter weg te halen, tot verbijstering van archivaris en oud-voorzitter Arie Heijstek. Hij is nu op zoek naar een nieuwe plek in Dordrecht voor de glazen gedenkplaat.

Maar voor we het gaan hebben over de kwestie van de plaquette, staan we eerst stil bij de vraag: wie was die vergeten toptrainer Weisz? En hoe komt een kampioenenmaker uit Italië bij een club in Dordrecht terecht?