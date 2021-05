'Nieuw medicijn taaislijmziekte alleen vergoeden als prijs 75 procent zakt'

Kijkje in een lab van Vertex Pharmaceuticals in San Diego (foto uit 2015) - AP Photo/Gregory Bull

Het Zorginstituut Nederland adviseert minister Van Ark (Medische Zorg) om een nieuw medicijn tegen taaislijmziekte niet toe te laten tot het basispakket. De prijs die de Amerikaanse farmaceut Vertex voor het middel vraagt is volgens het Zorginstituut veel te hoog. Het Zorginstituut schat dat de totale kosten op kunnen lopen tot ruim 150 miljoen euro per jaar voor alle patiënten met taaislijmziekte en dat vindt het veel te hoog. Kaftrio, zoals het medicijn heet, moet 75 procent goedkoper worden voor het in aanmerking kan komen voor vergoeding. Het nieuwe middel is volgens het Zorginstituut wel effectief en betekent een verbetering ten opzichte van de standaardbehandeling, maar de prijs is "onverklaarbaar hoog". Bovendien is onduidelijk of de gunstige effecten van het middel voor patiënten met taaislijmziekte ook op de langere termijn blijven bestaan. In proeven waarin de werking van Kaftrio is onderzocht, zijn de patiënten 'maar' respectievelijk 40 en 48 weken gevolgd.

Wat is taaislijmziekte? Taaislijmziekte, ook cystic fibrosis genoemd, is een chronische en ongeneeslijke aandoening. In ons lichaam zitten kliertjes die slijm afscheiden, waardoor onder meer afvalstoffen worden afgevoerd. Bij mensen mijn taaislijmziekte is - zoals de naam al doet vermoeden - dit slijm uitzonderlijk taai. Hierdoor worden de afvalstoffen minder goed afgevoerd, met als gevolg dat organen zoals de longen en de lever steeds slechter gaan functioneren. Mensen met cystic fibrosis worden gemiddeld niet ouder dan 50 jaar.