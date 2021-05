Mexico biedt Maya-bevolking excuses aan voor 'eeuwenlang onrecht'

De Mexicaanse regering heeft officiële excuses aangeboden aan de Mayabevolking voor het onrecht dat de oorspronkelijke bevolking van het land eeuwenlang is aangedaan.

"We bieden onze oprechte verontschuldigingen aan voor de daden van individuelen, de nationale regering en buitenlandse eenheden gedurende de kolonisatieperiode en de twee eeuwen onafhankelijkheid van Mexico", zei president Andrés Manuel López Obrador bij een bijeenkomst met de Guatemalteekse president in het zuiden van het land.

De excuses komen aan de vooravond van lokale en regionale verkiezingen in Mexico. Daarnaast is het dit jaar 500 jaar geleden dat de Spaanse kolonisten Mexico veroverden.

In zijn toespraak verwees López Obrador naar de Kastenoorlog (of: Guerra de Castas) tussen de Mayabevolking en de Mexicaanse regering die tussen 1847 en 1901 aan 250.000 tot 300.000 mensen het leven kostte. Ook erkende de president dat de Maya-minderheid nog altijd lijdt onder racisme en discriminatie door de rest van de Mexicaanse bevolking.

Er leven naar schatting 6 tot 9 miljoen Maya's in Centraal-Amerika, met name in Guatemala en het zuiden van Mexico. De term Maya wordt tegenwoordig als verzamelnaam van tientallen volkeren gebruikt, waaronder de Yucateken, Akateken en de K'iche'. Veel van hen verdienen tegenwoordig hun brood met onbetaald werk of in de toeristenindustrie.