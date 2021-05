Zeker 20 doden en tientallen gewonden bij metro-ongeluk in Mexico-Stad

Bij een groot ongeluk met een metro in Mexico-Stad zijn volgens de lokale autoriteiten zeker 20 mensen om het leven gekomen, nadat een viaduct plotseling is ingestort. Ook zijn er minstens 70 gewonden gemeld, van wie 49 naar het ziekenhuis zijn overgebracht. Het is nog onduidelijk waardoor de instorting is veroorzaakt.

Het ongeluk gebeurde in de buitenwijk Tláhuac in het zuidoosten van de metropool. Op beelden valt te zien dat twee metrostellen in het midden van een viaduct naar beneden zijn gevallen en boven op een weg zijn beland. Er ligt een auto onder het puin.

Rond het ingestorte viaduct heerst chaos: