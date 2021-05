Wekdienst 4/5: Nationale Dodenherdenking • Uitspraak in zaak 'pedojagers'

We beginnen met het weer. In de ochtend veel buien, maar in de middag weet de zon soms even door te breken. Bij buien zijn onweer, hagel en zware windstoten mogelijk. Aan zee waait het soms stormachtig. Het wordt ongeveer 11 graden, maar tijdens de buien is het een stuk kouder.

Goedemorgen! Vandaag is het de Nationale Dodenherdenking. Het koninklijk paar legt een krans bij het Nationaal Monument op de Dam, ook dit jaar weer zonder veel publiek. En de rechtbank doet uitspraak in de zaak tegen een groep jongeren die een 73-man fataal mishandelde.

Wat heb je gemist?

Het Outbreak Management Team (OMT) adviseert het kabinet om pas weer versoepelingen in te stellen als het aantal coronapatiënten dat wordt opgenomen, in een "lopend 7-daagsgemiddelde" met 20 procent is gedaald. Het gaat om opnames op de IC's en de gewone ziekenhuisafdelingen.

Van zo'n daling is nu nog geen sprake, schrijft het OMT in een nieuw advies aan het kabinet. Wel denkt het OMT dat de piek in de ziekenhuisopnames is bereikt en "de kans op een verdere stijging is afgenomen", zo schrijft minister De Jonge in een begeleidende brief.

Voor de eerste stap van het openingsplan had het OMT geadviseerd dat het aantal nieuwe opnames met minstens 10 procent moest zijn gedaald, gemiddeld over een week bekeken. Hoewel de eerste versoepelingen vorige week ingingen is die daling nog altijd niet gerealiseerd, concludeert het OMT.