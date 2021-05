PSG trekt rookgordijn op over meespelen Mbappé; Guardiola weet wel beter

Doet-ie mee of doet-ie niet mee? Het gaat in aanloop naar Manchester City-Paris Saint-Germain (aftrap 21.00 uur) vooral over de fitheid van PSG-topspits Kylian Mbappé. Trainer Mauricio Pochettino houdt zijn kaarten tegen de borst.

Guardiola laat zich niet voor de gek houden door Pochettino - NOS

Het is voor Mbappé een race tegen de klok of hij op tijd is hersteld van een kuitblessure aan zijn rechterbeen. "We zullen morgen zien of hij fit genoeg is", zei Pochettino op de persconferentie. City-trainer Pep Guardiola weet wel beter. "Hij gaat spelen", vertelde hij volmondig. "En ik kijk ernaar uit om hem te zien spelen, voor het voetbal en voor de wedstrijd." Op beelden van de aankomst van de PSG-selectie op de luchthaven Le Bourget is te zien dat Mbappé er allesbehalve fris bijloopt. Sterker, er lijkt een klein wonder te moeten gebeuren wil de spits dinsdagavond aan de aftrap verschijnen. Bekijk via de onderstaande tweet de beelden van de aankomst van de selectie van Paris Saint-Germain: