Chinees debuut Van Bronckhorst eindigt in forse nederlaag

Giovanni van Bronckhorst zal niet lang terug willen denken aan zijn debuut als trainer in de Chinese competitie. De Nederlander verloor met zijn elftal Guangzhou R&F met 3-0 van Shenzhen FC.

Na zijn vertrek bij Feyenoord werd Van Bronckhorst begin januari gepresenteerd bij Guangzhou. Een maand later had de competitie moeten beginnen, maar vanwege het coronavirus wordt er nu pas gevoetbald in China.

De competitie bestaat uit twee groepen van acht teams. De ene groep, waaronder Guangzhou R&F, werkt de wedstrijden af in Dalian, de andere groep in Suzhou. Vorig jaar, toen er nog geen corona was, eindigde Guangzhou als twaalfde.

Van Bronckhorst werd in januari gepresenteerd bij zijn nieuwe club. Hij vertelde toen over zijn ambities in China.