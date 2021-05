Zes woningen in Vaals ontruimd na vuurwerkbom in brievenbus

In het Limburgse Vaals zijn zes woningen ontruimd nadat een vuurwerkbom door een brievenbus van het appartementencomplex was gegooid. Door de ontploffing raakte niemand gewond en er is geen brand ontstaan, meldt de politie.

Rond 2:00 uur kreeg de politie een melding van een explosie. De woningen werden daarop ontruimd, omdat niet duidelijk was of de vuurwerkbom volledig was ontploft. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) is ingeschakeld om onderzoek te doen. Pas daarna kunnen de hulpdiensten het gebouw in.

De brievenbussen van het complex zijn ontploft en de hal ligt vol puin. De omgeving van het gebouw is afgezet.