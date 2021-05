Fortnite-maker tijdens eerste procesdag: Apple oefent totale controle uit

Tim Sweeney van Epic Games, de maker van het populaire spel Fortnite, heeft in de rechtszaal erkend dat hij bewust de regels van de App Store heeft overtreden. Dat deed hij door vorig jaar een betaalsysteem te introduceren in Fortnite, waarmee de gamemaker Apples downloadwinkel omzeilde.

"Ik wilde dat de hele wereld zag dat Apple totale controle uitoefent over alle iOS-software. Die controle gebruikt Apple om gebruikers de toegang tot apps te ontzeggen", aldus Sweeney in de rechtszaal in Californië. Daar ging vandaag de grote rechtszaak van start die Epic aanspande tegen de techgigant.

De ontwikkelaar beschuldigt Apple van machtsmisbruik. Nog dezelfde dag waarop Epic het eigen betaalsysteem in het spel invoerde, haalde Apple Fortnite uit zijn digitale winkel. Het spel is vandaag de dag nog steeds niet te downloaden in de App Store.

Ook beschuldiging machtsmisbruik van EC

Epic is van mening dat Apple concurrentieregels schendt. De gamemaker vindt de commissie van het bedrijf te hoog, iets wat app-makers en consumenten zou schaden. Met de zaak hoopt Epic twee veranderingen af te dwingen: het wil zijn eigen betaalsysteem kunnen gebruiken én wil dat andere downloadwinkels toegelaten worden op iOS-apparaten.

In de rechtbank vergeleek Epic de App Store met een "ommuurde tuin", een strategie die als doel heeft zoveel mogelijk heffingen van app-ontwikkelaars af te troggelen. Apple verweert zich onder meer door te zeggen dat een commissie (in dit geval 30 procent) gebruikelijk is. Ook zegt de iPhone-maker dat het de heffingen gebruikt om van de App Store een veilige digitale aanbieder te maken voor consumenten. De inhoudelijke behandeling neemt naar verwachting drie weken in beslag.

De Europese Commissie beschuldigde Apple er eerder ook van misbruik te maken van zijn machtspositie. Het is de EC daarbij specifiek te doen om de distributie van muziek-apps.