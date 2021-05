'Versoepel pas bij 20 procent minder ziekenhuisopnamen' • Coronasterfte in januari hoogst sinds mei

Het Outbreak Management Team (OMT) adviseert het kabinet om pas weer versoepelingen in te stellen als het aantal coronapatiënten dat wordt opgenomen, in een "lopend 7-daagsgemiddelde" met 20 procent is gedaald. Het gaat om opnames op de intensive cares en de gewone ziekenhuisafdelingen.

Van zo'n daling is nu nog geen sprake, schrijft het OMT in een nieuw advies aan het kabinet. Wel denkt het OMT dat de piek in de ziekenhuisopnames is bereikt en "de kans op een verdere stijging is afgenomen", zo schrijft minister De Jonge in een begeleidende brief.

Voor de eerste stap van het openingsplan had het OMT geadviseerd dat het aantal nieuwe opnames met minstens 10 procent moest zijn gedaald, gemiddeld over een week bekeken. Hoewel de eerste versoepelingen vorige week ingingen is die daling nog altijd niet gerealiseerd, concludeert het OMT. Op 11 mei zou op z'n vroegst de tweede ronde versoepelingen worden ingesteld, maar daar is het nu dus nog te vroeg voor.

Afgelopen weekend werd al duidelijk dat het kabinet nog zeker een week langer wacht met de tweede fase van versoepelingen. Vanwege de hoge belasting van de zorg en het "huidige onzekere epidemiologisch beeld" zijn verdere versoepelingen "nog niet verantwoord", aldus De Jonge.

Verder adviseert het OMT om te wachten met de Fieldlab-experimenten tot de tweede stap kan worden genomen. Zodra dat kan, moeten de strenge regels die nu gelden voor de experimenten, wel gehandhaafd blijven. Zo moeten deelnemers onder meer een mondkapje dragen als zij zich verplaatsen.