Pfizer schroeft omzetverwachting met 70 procent op • G7 voor het eerst weer fysiek bijeen

In Brazilië begint vandaag een parlementaire enquête over de manier waarop de federale regering de coronacrisis heeft aangepakt. President Bolsonaro ligt sinds het begin van de crisis al onder vuur omdat hij strenge maatregelen niet nodig vond.

Correspondent Marc Bessems vertelde in het NOS Radio 1 Journaal dat de parlementaire enquête draait om vragen als 'Waarom zijn er te weinig vaccins?' en 'Waarom zijn er medicijnen gepromoot en uitgedeeld waarvan de werking tegen covid-19 niet is bewezen?'. Ook zal worden uitgezocht hoe het kon gebeuren dat bij de corona-uitbraak in januari in de stad Manaus in het Amazonegebied het zorgsysteem bezweek en veel mensen overleden doordat er een tekort was aan zuurstofflessen.

Net als in Nederland kan een regering in Brazilië door een parlementaire enquête ten val komen. Dat gebeurde voor het laatst in 1992; sindsdien heeft zo'n onderzoek nooit tot het vertrek van een president geleid. Ook in dit geval wordt niet verwacht dat Bolsonaro tot aftreden kan worden gedwongen.

Brazilië is na de VS het land met de meeste geregistreerde coronadoden. De teller staat nu op 409.000 doden sinds het begin van de pandemie. De afgelopen 24 uur kwamen er 1054 doden bij, vertelde Bessems.