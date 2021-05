De WK wielrennen op de weg zullen in 2025 voor het eerst in Afrika verreden worden. Dat heeft David Lappartient, de preses van de internationale wielerunie UCI, gezegd tijdens zijn bezoek aan de Ronde van Rwanda.

Kigali in Rwanda en Tanger in Marokko hebben zich kandidaat gesteld. De UCI beslist op 24 september, tijdens de WK in België, welke stad de WK van 2025 mag organiseren.