CBS: minder bedrijven stopten in de eerste maanden van 2021

In de eerste drie maanden van dit jaar kwamen er meer nieuwe bedrijven bij dan er stopten, blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Ruim 30.000 bedrijven werden opgeheven van januari tot en met maart dit jaar. Dat zijn er ruim 9000 minder dan in dezelfde tijd vorig jaar. Die daling zit hem vooral in het aantal kleine bedrijven waar maar één iemand werkt: die zijn in de eerste maanden van dit jaar minder vaak gestopt dan vorig jaar.

Crisis

Vorig jaar nam het aantal stoppende bedrijven juist toe. Over het hele jaar 2020 stopten 140.000 ondernemers met hun bedrijf, terwijl dat er in 2019 nog 115.000 waren.

"Toen leek het erop dat meer ondernemers die het moeilijk hadden vanwege de coronacrisis hun bedrijf hadden gestopt", zegt CBS-econoom Marjolijn Jaarsma. "Maar het aantal stoppers is niet doorgestegen. We hebben er geen duidelijke verklaring voor. Dit is een crisis die zich niet makkelijk laat voorspellen in cijfers."

Het aantal faillissementen daalt ook sinds de coronacrisis. Ondanks de zware economische crisis verdwijnen er dus niet op grote schaal bedrijven. Bedrijven die geraakt zijn door de crisis kunnen een beroep doen op het economische steunpakket. Tientallen miljarden geeft het kabinet daaraan uit.

Genadeklap

Het Babyhuis Wierdsma in Sneek is een van die bedrijven die toch hebben besloten te stoppen. Eigenaar Ditmer Wierdsma: "Ironisch genoeg in ons jubileumjaar van zestig jaar, plakken wij op onze ramen 'opheffingsuitverkoop'. Dat hadden wij een jaar geleden toch niet gedacht." Vorig jaar had het familiebedrijf nog geïnvesteerd in nieuwe reclame-uitingen en de winkelverlichting verduurzaamd.

Tijdens de eerste lockdown was er sprake van een coronadipje, en na de zomer trok de bedrijvigheid weer aan. Maar de decembersluiting in de tweede lockdown was de genadeklap. "Sinds tweedehands kopen in opkomst is en mensen meer spullen van elkaar lenen, werd het voor ons lastiger. Corona was niet dé oorzaak, maar wel het laatste zetje."

Minder restaurants

Toch kwamen er het afgelopen kwartaal meer nieuwe bedrijven bij dan er zijn gestopt. In totaal werden er ongeveer 57.000 nieuwe bedrijven opgericht, ongeveer net zoveel als in dezelfde tijd vorig jaar. Het gaat vooral om webwinkels. Overigens staan webwinkels zowel in de top-10 van bedrijfsoprichtingen als die van bedrijfsopheffingen. "Dat is een sector waar bedrijven om de haverklap beginnen en stoppen", zegt econoom Jaarsma.

Restaurants zijn dit jaar minder vaak opgericht: een derde minder nieuwe restaurants kwamen er deze maanden bij ten opzichte van vorig jaar.

Cafetaria's en snackbars werden dit jaar ongeveer net zo vaak opgericht als vorig jaar. "Dat vind ik opvallend, om in deze tijd te beginnen met zo'n zaak. Misschien is dat een teken aan de wand van optimisme bij ondernemers", zegt Jaarsma.