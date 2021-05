Selby verovert in uitverkocht theater vierde wereldtitel snooker

Mark Selby is maandagavond voor de vierde keer in zijn carrière wereldkampioen snooker geworden. Onder het oog van 900 toeschouwers, waarmee het Crucible Theatre in Sheffield volledig uitverkocht was, versloeg de Engelsman zijn landgenoot Shaun Murphy: 18-15.

Murphy kwam nog op 5-3, maar zondagavond won Selby zeven van de negen frames. Die marge gaf hij maandag niet meer prijs. Indrukwekkend was hij in de 30ste frame waarin hij met de ballen 'all over the place' tot een break van 120 kwam.

De 37-jarige Selby werd eerder in 2014, 2016 en 2017 wereldkampioen. Met zijn vierde titel komt hij in een illuster rijtje terecht en evenaart hij de Schot John Higgins. Stephen Hendry blijft vooralsnog onbedreigd recordhouder met zeven titels, gevolgd door Steve Davis, Ronnie O'Sullivan en Ray Reardon (allen zes).

Selby, die 500.000 pond (zo'n 576.000 euro) mag bijschrijven, begon het toernooi als nummer vier van de wereldranglijst en stijgt nu naar de tweede plaats, achter de Engelsman Judd Trump. Verliezend finalist Murphy schakelde de nummer één van de wereld uit in de kwartfinales, maar kon zijn zegetocht niet bekronen met zijn tweede wereldtitel (in 2005 won hij zijn enige).