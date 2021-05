Titelkansen Sevilla lijken verdwenen na pijnlijke nederlaag in slotfase

Sevilla staat vierde en heeft nu vier punten minder dan Real - dat komende zondag de tegenstander is - en Barça. De achterstand op koploper Atlético bedraagt zes punten. In La Liga zijn nog vier speelrondes te gaan.

Niet veel later had de 23-jarige keeper opnieuw een antwoord op een poging van En-Nesyri, die hem probeerde te verschalken met een schot uit de draai. In de slotfase van de tweede helft bracht Simon op fraaie wijze redding op een schot van Acuna.

De Jong valt in

Op dat moment was Luuk de Jong net als invaller binnen de lijnen gekomen. Een paar minuten na zijn entree deed hij van zich spreken met een poging tot een omhaal, maar die inzet ging naast.

In de slotminuut zag De Jong het alsnog helemaal misgaan voor Sevilla. Terwijl de thuisploeg aandrong in de jacht op een doelpunt, sloeg Athletic Club via invaller Inaki Williams in de omschakeling toe.