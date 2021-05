Bill en Melinda Gates gaan scheiden, blijven wel samenwerken in stichting

Microsoft-oprichter Bill Gates (65) en zijn vrouw Melinda (56) gaan scheiden. Op Twitter schrijft het stel in een gezamenlijke verklaring dat "na lang nadenken en veel werken aan onze relatie" is besloten een einde te maken aan het huwelijk.

Gates, een van de rijkste personen ter wereld, richtte met zijn vrouw in 1999 de Bill and Melinda Gates Foundation op. Die stichting is de afgelopen decennia uitgegroeid tot een van de grootste liefdadigheidsinstellingen ter wereld.

Gates stapte vorig jaar uit de raad van bestuur van Microsoft om meer tijd aan zijn stichting te kunnen besteden. Vorig jaar trok de stichting nog tientallen miljoenen uit voor de bestrijding van het coronavirus. In het bericht over de scheiding benadrukt het stel dat ze blijven samenwerken in de stichting.