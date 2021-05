NAC houdt minieme kans op directe promotie, prachtgoal Van Hooijdonk

NAC Breda heeft in de eerste divisie nog altijd een kleine kans om direct naar de eredivisie te promoveren. De ploeg uit Breda won maandagavond in Nijmegen met 2-0 van NEC en is daardoor in ieder geval zeker van van de vijfde plaats. In theorie is de tweede plaats nog haalbaar, die recht geeft op directe promotie.

NAC staat met nog twee speelronden te gaan op vijf punten achterstand van nummer twee De Graafschap, dat vrijdag de promotie veilig kan stellen als het bij Jong Ajax weet te winnen. NAC speelt dan de thuiswedstrijd tegen MVV. Go Ahead Eagles en Almere City bezetten respectievelijk de derde en vierde plaats.

Van Hooijdonk man van de avond

Mounir El Allouchi zette NAC al na tien minuten op voorsprong dankzij een strafschop, maar Sydney van Hooijdonk werd in de twintigste minuut de man van de avond door op prachtige wijze een vrije trap binnen te schieten.

De zoon van Pierre van Hooijdonk schoot de bal in de geest van de memorabele vrije trappen van zijn vader met een prachtige krul in de kruising.

Er stond nog een ander duel in de eerste divisie op het programma tussen Jong PSV (de nummer 14) en Top Oss (de nummer 11). Het bleef 0-0 op de Herdgang.