Rotterdamse ex-agent veroordeeld tot cel- en taakstraf voor omkoping

Een voormalige agent uit Rotterdam is veroordeeld tot vier maanden cel en een taakstraf van 180 uur voor corruptie. De 30-jarige man uit Berkel en Rodenrijs speelde informatie uit politiesystemen door aan kennissen.

De rechtbank acht bewezen dat de oud-agent in de periode van 4 maart 2019 tot 1 oktober 2020 opzettelijk servers van de Nationale Politie binnendrong en gevonden informatie verstrekte aan anderen.

"De verdachte heeft zich met zijn handelen niet alleen schuldig gemaakt aan privacyschending, maar heeft met het opvragen en delen van de vertrouwelijke informatie ook inbreuk gemaakt op de integriteit van politie en justitie", aldus de rechtbank in het vonnis.

Privédoeleinden

Volgens het Openbaar Ministerie keek de verdachte voor zijn werk dagelijks in de politiesystemen, maar in 10 procent van de gevallen voor was dat voor privédoeleinden, schrijft de regionale omroep Rijnmond.

In een geval zou hij voor een vrouw een kenteken hebben nagetrokken van een auto die na een ongeluk was doorgereden, schreef Rijnmond in een eerder artikel over de zaak. Ook zocht hij via de systemen bekende Nederlanders op, aldus justitie, die hem een losse moraal verweet.

Van de vier maanden celstraf hoeft de verdachte 26 dagen uit te zitten, de rest is voorwaardelijk. De straf valt lager uit dan de twintig maanden cel die justitie had geëist. Ook wilde justitie dat hij vijf jaar lang geen publieke functie meer mag uitoefenen, maar daar ziet de rechtbank van af.

De verdachte werd vorig jaar november samen met dertien anderen aangehouden in een groot onderzoek naar drugshandel. Onder hen waren vier hoofdverdachten die een criminele organisatie zouden vormen die drugs invoert via de haven in Rotterdam.