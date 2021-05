Met Roland Garros voor de deur toont Barty ook in Madrid topvorm

Barty versloeg in de derde ronde niet de minste tegenstander. Ze was een klasse beter dan regerend Roland Garros-kampioene Iga Swiatek uit Polen: 7-5, 6-4.

Met een kleine maand voor de start van Roland Garros verkeert Ashleigh Barty in grootse vorm. De Australische nummer één van de wereld boekte op het grote WTA-toernooi in Madrid alweer haar zevende zege op rij.

Ze krijgt in de kwartfinales weer een opponent van formaat: Petra Kvitová (de winnares van 2018). De winst op Swiatek betekende dit seizoen voor Barty alweer haar negende zege in negen partijen tegen een speelster uit de toptwintig.

Afgelopen week schreef ze nog het indoortoernooi van Stuttgart op haar naam, mede dankzij drie zeges op een speelster uit de toptien. Barty won in 2019 op Roland Garros haar enige grandslamtitel tot nu toe.

Titelverdedigster Kiki Bertens was ook van de partij in Madrid, maar strandde in de tweede ronde tegen de Russin Veronika Kudermetova.