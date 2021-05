Op een boot in het Friese Burgum is een explosie geweest. Drie mensen raakten daarbij gewond. Zij zijn afgevoerd met een ambulance en een traumateam, zegt de brandweer. Over de ernst van hun verwondingen is niet bekendgemaakt.

Er kwamen meerdere ambulances en een traumahelikopter naar de jachthaven waar de boot ligt. Het is niet bekend hoe de explosie kon ontstaan, meldt Omrop Fryslân.

De brand is inmiddels onder controle.