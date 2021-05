Messi zet de deur open voor barbecue met Barcelona-ploeggenoten

De spelers druppelden maandag een voor een binnen in huize Messi, zo valt in een fotoserie op de website van Diario Sport te zien. Het initiatief van Messi moet de selectie Barcelona, die zondagavond met 3-2 won bij Valencia, ook extra motivatie geven in aanloop naar de kraker tegen Atlético Madrid van zaterdag (aftrap 16.15 uur).

Het is overigens wel de vraag of de spelers in staat zijn om de coronamaatregels na te leven. In Spanje mogen binnenshuis op dit moment vier personen met elkaar aan tafel zitten en zes personen buitenshuis.

Het is volgens de Spaanse krant Mundo Deportivo de eerste keer sinds januari 2020 dat de Barcelona-selectie buiten het voetbalveld samenkomt. Het betrof destijds een diner in een restaurant in de Catalaanse hoofdstad, kort na de aanstelling van Quique Setién als hoofdcoach.

Volgens Spaanse media dit is ook een duidelijk signaal dat Messi van plan is om bij Barcelona te gaan bijtekenen. De aanvaller heeft bij de club een aflopend contract.

Koeman viert feestje

Het is niet nog niet duidelijk of ook Ronald Koeman tot het aanwezige gezelschap behoort. De trainer had wel alle reden voor een feestje.

Het is precies een jaar geleden dat hij na een fietstocht met hartproblemen in het ziekenhuis werd opgenomen en stond via sociale media stil bij het feit dat hij nu in goede gezondheid verkeert.