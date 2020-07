Overleden meisje Marken herdacht, politie tast in het duister

In Marken is stilgestaan bij de dood van het meisje dat gisterochtend vroeg werd gevonden langs de dijk tussen Monnickendam en Marken. De politie houdt er rekening mee dat ze is aangereden en dat de dader is doorgereden. Maar omdat er tot nu toe geen sporen van een aanrijding zijn gevonden, worden ook andere scenario's zoals een misdrijf bekeken.

Tijdens een dienst in de Patmoskerk werd de 14-jarige Tamar herdacht. Aanwezigen hielden een minuut stilte voor het slachtoffer. Daarna werd ter nagedachtenis een lied gezongen, schrijft NH Nieuws.

De tiener verliet rond 01.00 uur haar ouderlijk huis in Marken, maakte de politie vanmiddag bekend. Nadat ze als vermist was opgegeven, ging de politie naar haar op zoek. Onderweg naar haar woonplaats vonden agenten rond 04.00 uur het slachtoffer langs de Zeedijk, dicht bij de afslag naar Zuiderwoude.

Onderzoek

De politie is al de hele dag bezig met het onderzoek naar de toedracht van de zaak. Op de plaats van het ongeluk is een zoekactie gehouden waarbij de berm minutieus is uitgekamd, zegt politiewoordvoerder Menno Hartenberg. "Stel je voor dat er hier inderdaad een aanrijding heeft plaatsgevonden en dat de bestuurder is doorgereden, dan zou je verwachten dat er resten van de auto, lak of glas of misschien plastic van de bumper zijn achtergebleven op de plek van het ongeluk. Tot op heden is daar niets van gevonden. Wat we nu doen is de berm doorwerken om te kijken of we dat soort fragmenten kunnen vinden."

Vooralsnog tast de politie in het duister. "We hebben haar hier gevonden, maar dat is ook het enige. Ze kan over de weg zijn komen aanlopen, maar ook op het fietspad. We hebben meer vragen dan antwoorden. Daarom zijn we op zoek naar getuigen."

Woordvoerder Menno Hartenberg zegt dat de politie nog veel onbeantwoorde vragen heeft: