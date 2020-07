Nog eens drie auto's in beslag genomen in onderzoek naar dood meisje uit Marken

In het onderzoek naar de dood van een 14-jarig meisje uit Marken (Noord-Holland) heeft de politie nog eens drie auto's in beslag genomen. De tiener werd gisterochtend vroeg gevonden langs de dijk tussen Monnickendam en Marken. De politie vermoedt dat ze is aangereden en dat de dader is doorgereden.

Gisteren werd al een auto in beslag genomen in Uitdam. Volgens de politie komen de drie auto's uit Marken. "De voertuigen hebben beschadigingen die wij willen onderzoeken", zegt een woordvoerder tegen NH Nieuws. Er is gesproken met de eigenaren van de auto's. Zij worden vooralsnog niet verdacht.

Het staat volgens de politie nog niet vast dat het meisje bij een aanrijding om het leven is gekomen. "We hebben nog geen helder beeld van wat er precies gebeurd is", zegt de woordvoerder. "Daarom hopen we dat er getuigen zijn geweest die ons meer kunnen vertellen."

Vermissing

Het lichaam werd gisterochtend rond 04.00 uur gevonden door politieagenten. Zij waren op weg naar Marken, nadat ze de melding hadden gekregen dat daar een 14-jarige werd vermist. Onderweg troffen ze het slachtoffer aan langs de Zeedijk, dicht bij de afslag naar Zuiderwoude.

Omdat er remsporen zijn ontdekt in de buurt van het ongeluk, denkt de politie dat sprake is geweest van een aanrijding.