Zorgen bij VN om racisme en geweld bij Belgische politie

Het Comité voor de Uitbanning van Rassendiscriminatie (CERD) van de Verenigde Naties is bezorgd over racisme en geweld bij de Belgische politie en raadt het land aan om grondig onderzoek naar incidenten te laten doen.

Hetzelfde comité stelde in 2015 dat de Nederlandse regering ervoor moest zorgen dat de traditie van Zwarte Piet zou veranderen. In België is het CERD bezorgd over "meldingen over een toename van politiegeweld tijdens de covid-19-pandemie en recente anti-racismedemonstraties, aanhoudend etnisch profileren en hate speech".

De achttien mensenrechtenexperts uit het comité raden de Belgische autoriteiten aan om wetgeving te maken voor een "expliciet verbod op etnisch profileren" en om een onafhankelijk systeem op te zetten om klachten te behandelen die gerelateerd zijn aan etnisch profileren.

Het CERD roept ook op tot meer etnische diversiteit binnen het politiekorps. En het adviseert "grondige en onpartijdige" onderzoeken naar alle mogelijk racistische incidenten die zouden zijn veroorzaakt door de politie of waar de politie bij betrokken is.

Hardhandig

In januari overleed de 23-jarige Ibrahima Barrie nadat hij was opgepakt door de Brusselse politie. Het OM onderzoekt de zaak. In 2019 kwam de 19-jarige Adil om het leven, die op zijn scooter zat toen hij werd aangereden door de politie. Een paar maanden later werd ook de 17-jarige Mehdi doodgereden door een politiewagen.

Vorig jaar was op videobeelden te zien hoe de politie een Slowaakse arrestant hardhandig aanpakte op het vliegveld van Charleroi. De man raakte daarbij in coma en overleed een paar dagen later. Een topman van de Belgische luchtvaartpolitie trad daarop tijdelijk terug.

Het CERD schrijft rapporten over alle landen die het Internationaal Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van rassendiscriminatie hebben getekend. Nu was België dus aan de beurt.