De uitzending van 3 mei: Antistoffen / aerosolen / Duurzaamheidsclaims / Wereldwijde belastingafspraken

Nederlanders met antistoffen

Door besmetting en vaccinatie is het aandeel Nederlanders dat antistoffen heeft tegen corona afgelopen maand gestegen van twintig naar zo'n dertig procent. Dat blijkt uit cijfers van bloedbank Sanquin, die wekelijks van zo'n 2000 donoren onderzoekt of ze antistoffen in het bloed hebben. Maar de groep van mensen tussen de 40 en de 60 blijft achter.