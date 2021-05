Formule 1-podcast #4: 'Tijd voor gele en rode kaarten in de Formule 1'

Het bonuspunt leek binnen, maar nauwelijks een minuut na het passeren van de finish was Max Verstappen de snelste raceronde alweer kwijt. In de Grote Prijs van Portugal reed Verstappen in bocht 14 met alle vier de banden buiten de baan, waarop de wedstrijdleiding hem zijn tijd en het punt afnam.

Ook tijdens de eerste grand prix van het jaar, eind maart in Bahrein, speelden de zogeheten track limits een hoofdrol. Toen kwam Verstappen bij een inhaalactie op Lewis Hamilton buiten het circuit terecht, de teamleiding sommeerde hem de veroverde plek terug te geven. En dat terwijl Hamilton in die race al zo vaak over de grens was gereden.

'Zaadje voor onenigheid'

"De regels zijn heel duidelijk, maar de interpretatie is zo subjectief", zegt oud-Formule 1-coureur Jan Lammers in de NOS Formule 1-podcast. "Als je dingen openlaat voor interpretatie, heb je het zaadje geplant voor onenigheid."