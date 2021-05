Feyenoord en Advocaat willen seizoen samen afmaken

Europees voetbal in gevaar

Een gesprek met de spelers moest Advocaat het vertrouwen geven dat de selectie nog met hem door wil. "Maandag hebben we een vrije dag, maar iedereen moet naar de club komen. Ik wil dan weleens horen waar ze allemaal mee bezig zijn", aldus Advocaat.

Advocaat hintte gisteren, na de nederlaag tegen ADO Den Haag (3-2) , nog op een spoedig vertrek uit De Kuip. "Als het voor Feyenoord beter is, dan doe ik een stap terug. Dan moet je die keuze maken", zei hij voor de camera van de NOS.

Feyenoord en trainer Dick Advocaat zijn van plan om het seizoen samen af te maken. Dat is volgens Rijnmond de conclusie van een gesprek dat de ervaren coach met technisch directeur Frank Arnesen heeft gevoerd.

Advocaat hint op vertrek: 'Als het voor Feyenoord beter is, dan doe ik stap terug' - NOS

Feyenoord staat momenteel vijfde, met een achterstand van vijf punten op het als vierde geklasseerde Vitesse. Daarmee lijken de Rotterdammers naast directe plaatsing voor Europees voetbal te grijpen en te worden veroordeeld tot de play-offs (nummers vijf t/m acht), waarin een ticket voor de voorrondes van de nieuwe Conference League te verdienen valt.

Komend weekend speelt Feyenoord in eigen huis tegen landskampioen Ajax. Advocaat neemt aan het einde van het seizoen sowieso afscheid in De Kuip. Voor volgend seizoen is Arne Slot al benoemd als nieuwe trainer van Feyenoord.