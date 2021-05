Opnieuw aangifte tegen vader gezin Ruinerwold, OM start onderzoek

Het Openbaar Ministerie onderzoekt een nieuwe aangifte tegen Gerrit Jan van D., de vader van het gezin dat jarenlang in afzondering leefde in Ruinerwold.

Het gaat om een aangifte van seksueel grensoverschrijdend gedrag, zegt een woordvoerder van het OM Oost-Nederland tegen RTV Drenthe. Het is niet bekend wie de aangifte heeft gedaan.

Bronnen melden aan de regionale omroep dat de aangever een van de oudste kinderen van het gezin is. Het slachtoffer zou een jonger kind zijn dat tot voor kort nog bij Van D. woonde. Het OM wil dat niet bevestigen aangezien het om een zedenzaak gaat.

Beroerte

De rechtbank in Assen stopte begin maart de zaak tegen Gerrit Jan van D., die verdacht werd van vrijheidsberoving van zijn kinderen en het seksueel misbruiken van twee van hen. Volgens de rechtbank was hij niet in staat te worden berecht.

De 68-jarige Van D. heeft in 2016 op de boerderij in Ruinerwold een beroerte gehad. Hij is half verlamd, kan amper praten en zijn zicht, geheugen en realiteitszin zijn ernstig aangetast. De rechter volgde daarmee een advies van het Pieter Baan Centrum.

Het OM wil niet speculeren over het verdere verloop van de aangifte. Ook is niet duidelijk welke invloed de eerdere uitspraak daar op heeft. "We zullen bij deze aangifte ook rekening moeten houden met die uitspraak."