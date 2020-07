Ondanks onthullingen wil Beltman turners blijven trainen

Beltman wil turners blijven trainen - NOS

Het Nederlandse turnlandschap schudde op zijn grondvesten toen turncoach Gerrit Beltman (64) vrijdag naar buiten trad met zijn verhaal over hoe hij jarenlang jonge turnsters vernederde en mishandelde tijdens zijn trainingen. Toch denkt hij erover om weer aan de slag te gaan als trainer. "Ik ben overtuigd dat ik een ander persoon ben." In een periode waarin jonge sporters gevormd worden, vernederde, intimideerde en sloeg Beltman zijn pupillen. Al plaatst hij bij dat laatste wel zijn kanttekeningen. "Ik heb twee keer iemand een tik gegeven, maar dat was het ook wel. Dat is te vergelijken met wat een ouder soms ook thuis doet. Dat is niet goed te praten, maar dat is zo. Alle andere benamingen zijn wel juist."

"Als er gezegd wordt dat ik een gebrek aan empathie had, dan moet ik dat wel toegeven. Ik was direct, zeer gestructureerd, goed voorbereid. Ik wist precies wat ik wilde, maar het was ook heel erg eenrichtingsverkeer. Mijn wil was wet. Zo ging het en niet anders." Last van zijn geweten kreeg Beltman in die periode niet. "Ik was ervan overtuigd dat het zo moest. Ik zag om mij heen heel veel situaties waarvan ik vond dat het allemaal een beetje te zacht en met te weinig overtuiging was. Dat was de reden waarom ik toen besloot dat het alleen op deze manier kon", aldus Beltman. De turncoach zegt een veranderd mens te zijn en dat is ook een van de redenen waarom hij zijn verhaal naar buiten heeft gebracht. "Ik heb het gevoel dat ik er nu klaar voor ben, dat ik zover ontwikkeld ben en weet dat ik niet meer de persoon ben die ik was. De afgelopen tien jaar heb ik op verschillende plaatsen gewerkt en bij mijn weten zijn daar nooit problemen geweest over mijn aanpak."

Beltman werkte tot eind 2010 bij gymnastiekunie KNGU en zette daarna zette zijn loopbaan voort in Canada, sinds vorig jaar was hij werkzaam in Singapore. Ondanks zijn onthullingen denkt hij snel weer aan de slag te gaan als turntrainer. "Ik vind van mezelf dat ik zeker nog mag trainen, want ik ben niet meer wie ik was. Ik ben overtuigd dat ik een ander persoon ben", zegt Beltman, die zelf denkt dat zijn ervaring hem misschien nog wel geschikter maakt dan ooit. "Als ik de uitdaging zie, dan ga ik dat zeker doen. Maar het heeft een andere insteek. Het gaat mij niet meer om het resultaat. Mijn stijl is bijna 180 graden gedraaid."

Spijtoptant In 2011 stelden turnsters in Nederland, onder wie Suzanne Harmes en Gabriëlla Wammes, misstanden aan de kaak. Ze vertelden over hun ervaringen met oud-bondscoach Frank Louter, die net als Beltman door de turnsters werd beticht van fysieke en geestelijke mishandeling. Dat de naam van Louter nu weer opduikt en in combinatie met Beltman, steekt hem. "In het gedrag wat ik vertoonde was ik niet de enige. Ik heb er moeite mee dat er steeds twee namen genoemd worden en andere namen buiten schot blijven." Mede daarom roept Beltman dan ook andere coaches op om naar voren te treden. "Durf te zeggen wie je was, durf jezelf daarvoor te excuseren, durf je excuus te maken aan sporters."