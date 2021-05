NOS Voetbalpodcast #151: 'Waarom stapt Advocaat niet gewoon op?'

In de NOS Voetbalpodcast bespreekt presentator Arno Vermeulen met commentatoren Jan Roelfs, Arman Avsaroglu en Jeroen Grueter het afgelopen voetbalweekend. Natuurlijk komt het kampioenschap van Ajax aan bod, maar ook de misère bij Feyenoord blijft niet onbesproken.

"Hoe is het in hemelsnaam mogelijk dat Dick Advocaat nog de trainer is van Feyenoord?", vraagt Avsaroglu zich af. "Deze spelersgroep is uitgekeken op zijn trainer en de trainer is uitgekeken op zijn spelers."

Waardig afscheid

De heren zijn het wat dat betreft eens met elkaar. Maar het moment waarop het misgegaan is bij Feyenoord is punt van discussie; want wanneer ging het mis? Bij de aanstelling van Arne Slot?

"Waarom stapt hij niet gewoon op?", vraagt Roelfs zich af. Het is in ieder geval duidelijk dat hij niet zelf zal opstappen. "Omdat hij (Dick Advocaat, red.) vindt dat hij op een waardige manier afscheid moet nemen", zegt Feyenoord-volger Avsaroglu.