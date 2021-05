Chiptekort legt autofabrikant VDL Nedcar weer stil

Autofabrikant VDL Nedcar moet de productie van Mini's en BMW's X1 woensdag, donderdag en vrijdag opnieuw staken. Vorige week lag de productie ook al twee dagen stil. Reden voor de productiestaking is een chiptekort van één kritisch onderdeel, waardoor er maar mondjesmaat auto's gebouwd kunnen worden.

"In de hele wereld is er een tekort aan elektronische componenten in de automotive branche", zegt woordvoerder Miel Timmers van VDL. "We hadden er tot vorige week geen last van maar nu dus ook." Of het chiptekort niet groter wordt en de fabriek langer stil komt te liggen, durft het bedrijf niet te zeggen.

Vandaag en dinsdag wordt er wel regulier gewerkt en rollen er auto's van de band. De achterstand in de autoproductie die het bedrijf met de stillegging oploopt zal volgens de woordvoerder later in het jaar ingehaald worden.

Het personeel is maandagochtend geïnformeerd. Bij VDL Nedcar werken 3000 mensen, die straks weer noodgedwongen thuis zitten.