Man rijdt voetgangers aan in Berlijn, zeven gewonden

In Berlijn heeft een automobilist voetgangers aangereden bij station Bahnhof Zoo. Zeven mensen raakten gewond, drie van hen zijn zwaargewond. Volgens de brandweer van de Duitse hoofdstad moest een persoon gereanimeerd worden. Bild schrijft dat diegene onder de auto klem kwam te zitten.

De politie zegt tegen Duitse media dat het waarschijnlijk om een ongeluk gaat. De 24-jarige bestuurder zou te snel hebben gereden en in een bocht de macht over het stuur zijn verloren. De politie zegt dat er vooralsnog geen sprake lijkt van een politiek of religieus gemotiveerde daad. De bestuurder van de auto, een Mercedes-SUV, is gearresteerd. Hij wordt verdacht van poging tot doodslag.

Het incident gebeurde rond 07.20 uur op de Hardenbergplatz, dat voor het station ligt. Een tiental omstanders heeft slachtofferhulp aangeboden gekregen.