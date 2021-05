In Bangladesh zijn zeker 26 mensen omgekomen toen ze met een speedboot over een rivier zouden worden gezet.

De speedboot botste op een vrachtboot en sloeg om. Vijf opvarenden werden gered. Zij zijn naar een ziekenhuis gebracht, zegt de politie. Het ongeluk gebeurde op de Padma, een rivier in Centraal-Bangladesh.

De regering zegt dat het vervoer van passagiers in strijd met de coronaregels is. Het land zit sinds woensdag in een lockdown om de verspreiding van het virus tegen te gaan.