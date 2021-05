Eervolle begrafenis boordschutter WO II op video: 'Blij verrast met beeld'

Er zijn unieke beelden van Urk uit de Tweede Wereldoorlog opgedoken. Het gaat om videomateriaal waarop te zien is dat een boordschutter wordt begraven in 1941.

"Een fotocamera hebben was in die tijd al best bijzonder, dat gold helemaal voor een videocamera. Het filmmateriaal dat er is van Urk tijdens de oorlog is schaars", zegt onderzoeker van de stichting Urk in Oorlogstijd, Robert Hofman. "Ik was verbaasd en blij verrast toen ik zag dat er beeld was."

De boordschutter van wie de begrafenis was, was de Pool Ludwik Karcz. Hij vloog tijdens de Tweede Wereldoorlog in missies om Duitsland te bombarderen.

In de nacht van donderdag 8 op vrijdag 9 mei 1941 vloog hij met vijf andere bemanningsleden vanaf een vliegveld bij het Engelse Nottingham richting Bremen, maar ze bereikten de stad niet. Boven het IJsselmeer werden ze uit de lucht geschoten.