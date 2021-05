Duitse politie rolt wereldwijd kinderpornonetwerk op, honderdduizenden gebruikers

De Duitse politie heeft een groot kinderpornonetwerk opgerold. Het had in de hele wereld 400.000 gebruikers en is bijna twee jaar actief geweest op het dark web, het verborgen deel van internet. Volgens Duitse media is het een van de grootste kinderpornonetwerken die ooit zijn ontdekt.

Op de website Boystown stonden vooral foto's van jongens, ook van zeer jonge kinderen. "De website had ook een chatfunctie waarmee gebruikers ideeën konden uitwisselen", zegt correspondent Wouter Zwart in Berlijn.

Duitsland heeft bij het onderzoek hulp gekregen van verscheidene landen, waaronder Nederland. Het is niet duidelijk of ook hier slachtoffers zijn gemaakt.

Al meer netwerken opgerold, kinderen gered

Er zijn vier Duitse mannen opgepakt, drie in Duitsland en een in Paraguay. Drie van hen beheerden de website. De andere man had als lid meer dan 3500 foto's van kinderporno op de site geplaatst.

De vier Duitsers zitten vast. Duitsland heeft Paraguay om uitlevering van de daar opgepakte man gevraagd.

Justitie in Duitsland speurt heel actief naar kinderpornonetwerken. Dat heeft ertoe geleid dat het afgelopen jaar over de hele wereld verdachten zijn opgepakt, onder wie mensen die hun eigen kinderen misbruikten en daarvan beelden deelden op websites. Volgens de Duitse politie is een groot aantal kinderen gered uit handen van de daders.