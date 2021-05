Schoonspringster Jansen sneuvelt in kwalificatieronde wereldbeker Tokio

Jansen en Van Duijn deden zaterdag een poging om zich als synchroonduo voor de Spelen in Tokio te plaatsen. Ze slaagden niet in hun missie; ze eindigden op de tiende plaats en er waren vier tickets te verdienen.

Jansen, die al zeker is van een ticket voor de Olympische Spelen komende zomer, eindigde in de kwalificatie als 24ste, waar een plaats bij de beste achttien gevraagd werd. Dinsdag komt Celine van Duijn in actie op de 10-metertoren.

"Je werkt er hard aan en je laat er dingen voor. Dit is het moment dat je het moet doen en dat het dan niet lukt, is teleurstellend. Maar we wisten dat die kans erin zat en dat is topsport", analyseerde Van Duijn na afloop de jammerlijk mislukte kwalificatie.

Van Duijn is, net als Jansen, wel individueel geplaatst voor de Zomerspelen.