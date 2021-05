'Zeer ongepast', zegt Nationaal Comité 4 en 5 mei over poster Forum

"Dit is een dieptepunt. Alweer", zegt D66-leider Sigrid Kaag op Twitter. Ze haalt woorden aan die schrijver Arnold Grunberg bij de Dodenherdenking in 2020 uitsprak. "Er rust een speciale verantwoordelijkheid op Kamerleden, op ministers, om het goede voorbeeld te geven, om het woord géén gif te laten zijn."

Het kruisje suggereert dat aan die vrijheid in 2020 een einde kwam, het jaar dat de coronapandemie om zich heen greep en het kabinet met vrijheidsbeperkende maatregelen kwam. De poster is medeondertekend door andere organisaties die zich tegen de coronamaatregelen van de regering keren.

Walgelijk is ook het woord dat SP-leider Lilian Marijnissen gebruikt. "Hoe triest ben je om het immense leed van zo veel mensen, een gitzwarte periode in onze geschiedenis, te misbruiken om aandacht."

Hanna Luden van het Centrum Informatie en Documentatie Israël noemde de poster in het tv-programma Hart van Nederland misplaatst. "Ze snappen het verschil tussen de Tweede Wereldoorlog en nu niet. Het is onvergelijkbaar. Ik verdenk Forum van sensatie zoeken om hun punt te maken."

Forum-leider Thierry Baudet vindt de negatieve reacties hypocriet. "Al decennia politiseren onze tegenstanders de oorlog om massale immigratie, Europese machtsfantasieën en moderne kunst te pushen. Nu zeggen wij: zullen we op 5 mei ook even stilstaan bij de vrijheden die we in 2020/2021 zijn kwijtgeraakt? Dat zou niet mogen? Wat een hypocrisie, schrijft hij op Twitter.