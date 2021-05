Van amper tien naar bijna vijftig atleten op Spelen, met nog medaillekansen ook

"Maar de Nederlandse ploeg lijkt wel elk jaar een beetje te groeien, dat is mooi om te zien", constateert Bennema. "We gaan tegenwoordig ook met mensen naar de Spelen die medaillekansen hebben."

De bondstrainer van de Atletiekunie, die in het verleden al aan de basis stond van de successen van Dafne Schippers, beschrijft een lang traject, dat niet altijd even soepel verliep. Een pad met ook veel zijwegen, zoals hij het zelf schetst.

Waar Nederland aan het begin van deze eeuw slechts een stuk of tien atleten naar de Olympische Spelen afvaardigde, verwacht Bart Bennema er komende zomer tussen de veertig en vijftig in Tokio. "Dat zegt wel iets over de programma's, die we draaien."

Tijdens de World Relays in het Poolse Chorzow pakten de estafettemannen goud en verzekerden de drie ploegen die nog geen olympisch ticket op zak hadden zich alsnog van een startbewijs.

"Dit zegt dat het sprinten goed geregeld is. En een beetje in de lift zit", aldus Bennema. "Voor het eerst gaan we met al die teams naar een groot toernooi."

Juiste strategie

Voor Bennema is het de bevestiging dat voor de juiste strategie gekozen is, waarbij ook de aanstelling van coach Laurent Meuwly cruciaal was. De Zwitser werd ruim twee jaar geleden aangesteld door de atletiekbond, waarna al veel progressie werd geboekt door de estafettelopers.

Bekijk in de videocarrousel hieronder hoe de 4x400-mannen naar de wereldtitel liepen en de 4x100-vrouwen het goud bij de laatste wissel verspeelden.