Terugblik: vanaf 'superjanuari' was landskampioen Ajax niet meer te houden

Het was het jaar van Sébastien Haller, de man van 22,5 miljoen en een ontbrekend Europees vinkje. Het jaar van Klaas-Jan Huntelaar, die weer eens optrad als redder in nood en van wie ze bij Schalke 04 hoopten dat hij dat ook daar kon doen.

Het was het jaar van Erik ten Hag. De trainer, die onlangs zijn contract verlengde en voor de tweede keer in drie jaar tijd de dubbel wist te pakken in Amsterdam. Waar werd de basis voor de 35ste landstitel van Ajax gelegd? In de 'supermaand' januari.

Als we de topduels nu eens allemaal plannen na de winterstop, dan hebben we meer kans dat er tegen die tijd weer publiek aanwezig mag zijn in de stadions, bedacht Ajax-directeur Edwin van der Sar vorig jaar zomer, midden in de coronacrisis.

En zo was daar 'superjanuari', een maand vol toppers. Ajax ging de maand in als koploper, met een punt voorsprong op PSV. Daar waar de concurrentie veel punten morste, denderde Ajax door.

Zeven punten

Na de 2-2 thuis tegen PSV waren er zeges op achtereenvolgens FC Twente, Feyenoord, AZ (achtste finales beker), Fortuna Sittard, Willem II en opnieuw AZ. De Amsterdammers kwamen de maand uit met een voorsprong van zeven punten op PSV en de rest.

Vanaf dat moment was voor iedereen vrij duidelijk dat de landstitel in de hoofdstad zou blijven. Het elftal van Ten Hag kwam nooit meer in de problemen en kroonde zich afgelopen zondag met groot verschil tot kampioen van Nederland.