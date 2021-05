Wekdienst 3/5: Kort geding Viruswaarheid • Epic Games en Apple naar de rechter

Het weer vandaag: Het is tamelijk bewolkt met vooral vanmiddag verspreid buien. In de namiddag en avond nemen de buien tijdelijk af. Het wordt 11 tot 14 graden en er waait een matige tot krachtige zuidwestenwind. Vanavond wordt de bewolking dikker en tegen middernacht gaat het weer regenen.

Goedemorgen! Vandaag dient een kort geding aangespannen door de actiegroep Viruswaarheid. En in de VS een proces dat door de techwereld met grote interesse wordt gevolgd: de zaak tussen Fortnite-ontwikkelaar Epic en Apple.

Door de coronacrisis is het aantal luchtvaartpassagiers van en naar Nederland afgelopen jaar met 82,6 procent gedaald. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) reisden er tussen maart vorig jaar en februari dit jaar 14,1 miljoen mensen van en naar een van de vijf nationale luchthavens in Nederland.

Ander nieuws uit de nacht:

En dan nog even dit:

Puzzelen is misschien wel een van de meest typische coronahobby's, maar sommigen maken er echt een sport van. In januari begon de familie Stapel op een camping in het Overijsselse Diffelen aan een legpuzzel van 42.000 stukjes.

De initiatiefnemer is campingeigenaar Aaron Stapel, maar de hele familie en enkele buurtkinderen puzzelden maandenlang mee. Het doel was de puzzel in de meivakantie af te maken, en dat is gelukt. Vandaag legt de burgemeester het laatste stukje.

In januari ging het NOS Jeugdjournaal langs bij de familie Stapel. Toen waren de puzzelaars nog niet zo ver: