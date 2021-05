'Ik besef dat het uniek is om nu met plukje journalisten bij Formule 1 te zijn'

Het is 2-1 voor Lewis Hamilton: de wereldkampioen was in de Grand Prix van Portugal te snel voor Max Verstappen. Het was weliswaar de saaiste van de drie races die inmiddels zijn afgewerkt, maar het piepkleine gat tussen kampioen Mercedes en uitdager Red Bull Racing kan een ultraspannend seizoen opleveren.

Hamilton en Verstappen genieten van de felle onderlinge duels. "We hebben dit jaar in alle races mooie gevechten met elkaar gehad", constateerde Verstappen na de race in de Algarve.

"We vertrouwen elkaar en die duels geven energie. Ik weet dat Lewis me net genoeg ruimte geeft en dat doe ik ook. We weten dat we samen op de limiet kunnen rijden zonder elkaar in de problemen te brengen. Dat is wat racen mooi maakt."

Vechten op de millimeter

Zevenvoudig kampioen Hamilton strooit met vergelijkbare woorden. "Er is wederzijds respect. Max en ik knokken hard en fair. We zijn niet van plan elkaar van de baan te tikken. Vechten op de millimeter, daar leven we voor."