Vrijwel geen IC-bed in noorden meer vrij • Ministerie: arbeidsmigranten ook vaccineren

Alle intensivecareafdelingen in het noorden van het land liggen zo goed als vol. Dat zei Peter van der Voort, die de IC-bedden in Friesland, Groningen en Drenthe coördineert, in het Omrop Fryslân-programma Buro de Vries. "Ze hebben hooguit één bedje voor noodgevallen, meer ruimte is er niet." Veel operaties zijn al uitgesteld of afgezegd; acute zorg is de komende week mogelijk niet meer te garanderen. "Daar zitten we nu tegenaan."

De volle IC's komen deels door het opnemen van patiënten uit andere delen van het land. Zo'n 30 procent van de noordelijke ic-bedden worden ingevuld door overgeplaatste patiënten, zegt Van der Voort. In het UMC Groningen, waar hij als intensivist werkt, zijn zogeheten klasse-3-operaties afgezegd. Daaronder vallen onder meer behandelingen voor mensen met slokdarmkanker.

Van der Voort, die tevens Eerste Kamerlid voor D66 is, vindt dat de overheid tekort is geschoten in de communicatie over de ernst van de situatie. "Ze hadden intensiever moeten communiceren. De urgentie is niet goed overgekomen." Ook vindt de intensivist dat de recente versoepelingen van de coronamaatregelen te vroeg kwamen.