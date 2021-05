Oktoberfest gaat niet door • Kuipers voorzichtig optimistisch over ziekenhuisbezetting

Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) zegt dat de ziekenhuisinstroom en -bezetting stabiel zijn, hoewel de cijfers nog steeds hoog zijn. "De curve topt af en dat is gunstig. Maar dat gebeurt wel op een ontzettend hoog niveau", zei hij vanmiddag in een toelichting. "De vraag is wanneer de bocht naar beneden komt. Verdere versoepelingen lijken mij pas verstandig als er een daadwerkelijke verlaging van de instroom te zien is."

Het hoge niveau betekent dat er nog altijd veel coronapatiënten in het ziekenhuis liggen, op dit moment zijn dat er 2642. Gisteren zei de coördinator van de IC-bedden in Friesland, Groningen en Drenthe dat alle IC-afdelingen daar zo goed als vol liggen, "met hooguit één bedje voor noodgevallen". Volgens Kuipers is dat ook in de rest van Nederland het geval. "In bijvoorbeeld het westen van het land zijn sluitingen van de spoedeisende hulp of opnamestops aan de orde van de dag." De regio's Leiden en Den Haag zijn daarbij "hotspots", zei hij.

De regio Noord-Nederland is niet hoger bezet dan de andere regio's, aldus Kuipers:

Kuipers wijst erop dat het aantal coronapatiënten op de IC, op dit moment 825, hoger is dan het aantal IC-patiënten vóór corona. "We proberen de aantallen patiënten zo veel mogelijk te verspreiden over het land." Er zijn de laatste tijd nog geen patiënten naar Duitsland verplaatst, zegt hij. "Maar we hebben contact met Duitse ziekenhuizen, dus als het nodig is kan dat."

De LNAZ-voorzitter vreest dat de druk op de ziekenhuizen de komende weken nog aanhoudt. "Eerst met covid en daarna met de achterstallige zorg die moet worden ingehaald." Volgens Kuipers heeft ongeveer de helft van de ziekenhuizen een deel van de kritieke planbare zorg afgeschaald. Het gaat dan om patiënten die eigenlijk binnen zes weken geholpen moeten worden. "Dus we kijken echt naar: wanneer vlakt het niet alleen af, maar gaat de curve ook echt naar beneden. Dan krijg je namelijk extra capaciteit voor de non-covidzorg."